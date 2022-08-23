Kripto hesaplar kullanıldı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a belirli aralıklarla gelen, her defasında suç geliri olduğu düşünülen yüklü miktardaki dövizi ülkeye sokan Selim Tayşi ile aynı adı taşıyan oğlu Selim Tayşi ve suçla bağlantılı tutuklanan iş insanı Ökkeş Taş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada baba ile oğlunun ülkeye yüklü miktarda para soktukları, kripto hesaplarla suç gelirini akladıkları açıklandı. Baba Tayşi’nin hesabında 205 milyon Euro para hareketi belirlendiği, bu paranın da aklandığı belirtildi.

Soruşturma bitmedi

Soruşturmayı yürüten Mali Polis, 6 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yapan Selim Tayşi’nin Ercan Havaalanı’ndan ülkeye 800 bin Euro para getirdiğini söyledi. Polis, zanlının beyanında parayı yatırım yapmak amacıyla ülkeye soktuğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının daha önce de iki kez toplam bir milyon 100 bin Euro getirdiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde ülkeye yatırım amaçlı getirdiği paraların akıbetiyle ilgili izahat veremediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ise babasının isteği üzerine 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığını ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiğini söyledi.

Polis, Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 2 milyon 550 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Parayı nasıl akladıkları belli oldu

Polis yapılan soruşturma sonucu baba Selim Tayşi’nin 14 milyon Euro, oğlunun toplam 10 milyon 660 bin Euro, yine Melih Trabzon isimli bir kişinin zanlıların yönlendirmesiyle 4 milyon 450 bin Euro, parayı beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığını anlattı. Polis, 2022 yılı Nisan ayına baba Selim Tayşi’nin kripto hesabında 205 milyon dolar para transferi olduğunu ve farklı hesaplara aktarıldığını belirtti. Polis, kripto hesaplarla kara paranın izini kaybettirdiklerini anlattı. Polis, yine Selim Tayşi’nin yönlendirmesiyle iki kişinin para getirdiğinin belirlendiğini söyledi.

150 bin nakit 900 bin kefalet

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, turist statüsündeki baba-oğulun tutuklu, 15 yıldır KKTC’de yaşayan ve işyerleri olan zanlı Ökkeş Taş’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, baba-oğul iki zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkeme, Ökkeş Taş’ın ise 150 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.