Esnaf çözüm bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın işlek bölgelerinden olan otobüs terminali kaderine terk edildi. Bakımsız binaların yıkılmaya yüz tuttuğu bölgede, zaman zaman rögarlardan taşan lağım suları da esnaf ve bölgeye giden vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Diyalog muhabirine konuşan terminal esnafı, binaların yıkılmak üzere olduğunu belirterek, terminalin acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Ne dediler…

Uğur Ramazanoğlu

“ Terminalin dükkânları dökülüyor, acil bakım gerekli. Esnaf zaman zaman kendi imkânı ile geçici olarak tadil yapıyor, aksi halde dükkanlar çoktan yıkılırdı. Zamanında bu binalar deniz kumundan yapıldığı için demirler çürümüş durumda. Terminalin acilen yenilenmesi gerekiyor. Tuvaletler çağ dışı, bölgeye turist geliyor, bu tuvaletler buraya yakışmıyor, bazı yerlerde lağım suları taşıyor, bir de Perşembe günleri Pazar kuruluyor, park sorunu yaşıyoruz, bu sorunun da çözülmesi gerekiyor.”

Köksal Çebi

“ Biz her türlü vergimizi ödüyoruz ancak karşılığında en ufak hizmet almıyoruz, binaların durumu perişan, depolardan taşan sular bölgede kirlilik yaratıyor. Kısacası bu bölge kaderine terk edilmiş durumda.”

Aydoğan Yılmaz

“Terminalin durumu içler acısı, dükkanlar yıkılmak üzere, rögarlar taşıyor, dükkanlarımızı fareler basıyor. Burada kaderimizle baş başa bırakıldık. Terminaldeki binaların acilen yenilenmesi ve bölgenin hakkettiği çağdaş duruma getirilmesi gerekiyor.”

Hüseyin Zornalı

“Terminale önceden çok sık geliyordum ve çok mutlu oluyordum. Ancak şimdi ayda bir geliyorum ve geldiğimde çok mutsuzum. Eskiden buralar böyle değildi, bu durumu gördükçe için acıyor, çok yazık.”