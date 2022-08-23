Soyguna karıştılar

Gönyeli’de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen olayda iki kişiyi darp ettikleri, değerli eşyalarını çaldıkları iddia edilen Olanrawaju Owolabi Edu ile Olaxinka Nnamdi Fakonle aylar sonra yakalandı. Girne’de geçtiğimiz Cuma günü rutin kontroller esnasında ülkede kaçak yaşam sürdükleri gerekçesiyle tutuklanan zanlıların Gönyeli’deki olayın failleri olduğu belirlendi. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.20 sıralarında Abubakar Amadi’yi darp ederek, elinde tutmakta olduğu aracın kontak anahtarını zorla aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların olay yerinde bulunan ve müdahale etmeye çalışan Simeon Sandy Konuwa'ya elleri ile gelişi güzel vurup darp ettikten sonra üzerinde bulunan iPhone marka cep telefonu, airpod marka kulaklığı, kol saatini ve siyah renk güneş gözlüğünü zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis, 19 Ağustos’ta Girne’de tespit edilen zanlıların 20 Ağustos’ta Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edildiğini açıkladı. Polis memuru, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelen mağdurların zanlıları görüp tanıdıklarını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul etmediklerini dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeye talebi kabul etti.