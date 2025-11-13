Panik havası

Güney Kıbrıs’ın Baf kenti açıklarında dün iki ayrı deprem meydana geldi. Deprem KKTC genelinde de hissedildi. Hem güneyde hem kuzeyde panik yaşanırken, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’deki bazı okullar tedbir amaçlı tatil edildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Okulların yanı sıra bazı iş yerleri boşaltıldı ve çalışanlar bir süre bina dışında kaldı.

Baf kenti açıklarında dün 11.31’de meydana gelen depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Aynı bölgede saat 16.23 sıralarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının denizin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve Kıbrıs’ın birçok yerleşim biriminde hissedildiği bildirildi.

Rum basını, Baf’ın yaklaşık 20 kilometre açığında meydana gelen depremin Güney Kıbrıs genelinde panik yarattığını, özellikle Baf’ta vatandaşların sokağa çıktığını aktardı. Güney Lefkoşa’nın Eğlence semtindeki iki binanın güvenlik amacıyla boşaltıldığı, telefon hatlarında ise kısa süreli arızalar yaşandığı belirtildi.

Güneyde okullar tahliye edilirken, deprem Agios Neophytos Manastırı'nda duvar resimlerine, dış duvarlara ve odaların iç mekanlarına da zarar verdi. Yine güneyde bazı binalarda da hasar oluştu.

Bu arada birçok kişi güvenlik endişesiyle işyerlerini terk ederek dışarı çıktı.

Öğrenciler de öğretmenlerinin uyarılarını dikkate alarak okul bahçelerine çıktı.

Depremin hemen ardından telekomünikasyon şebekesinde arıza yaşandığı bildirildi.

KKTC genelinde de hissedildi

Deprem, KKTC genelinde de hissedilirken, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa’da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek toplanma alanlarında ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Baf açıklarında meydana gelen depremin ülkede hissedildiğini ancak herhangi bir hasar veya yıkımın yaşanmadığını açıkladı. Açıklamada, “Merkez üssü Baf olan, 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre KKTC çapında herhangi bir hasar veya yıkım olmamıştır. Araştırma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

12 artçı deprem kaydedildi

KKTC Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Baf olarak saptanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu. Açıklamada, depremin Kıbrıs’ın güneyinde, yaklaşık 3 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tüm sarsıntıların Baf Fayı üzerinde, sığ odaklı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Erhürman üç dilde mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Baf olan ve tüm adada hissedilen depremle ilgili Türkçe, Yunanca ve İngilizce mesaj yayımladı.

Erhürman’ın yayımladığı mesajı şöyle:

“Adada hiç kimsenin zarar görmemiş olmasını diler, depreme ve afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...”

Ekinci: Depremin büyüklüğünün beklenenden düşük olması sevindirici

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, uzun süredir Kıbrıs çevresindeki sismik hareketliliğe dikkat çektiklerini hatırlatarak, “Yaşanan deprem, bir süredir uyardığımız fay hattı hareketliliğinin göstergesidir. Ancak büyüklüğünün beklenenden düşük olması sevindirici” dedi.

Ekinci yazılı açıklamasında adada dün yaşanan depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Dairesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; art arda 6-7 deprem meydana geldiği belirtilen açıklamada, AFAD’ın ana depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 15.46 kilometre olarak açıkladığı belirtildi.

Ekinci, bu depremlerin sığ depremler olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine doğru uzanan bir fay hattı üzerindeki aktivitenin devam ettiğini ifade etti.

Aysal: Deprem çalışmaları güncellenmeli

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, deprem çalışmalarının belli periyodlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

KTMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından yapılan “KKTC Karasal Alanda Yüzeylenen Aktif Fay Haritası” sunumunu dinledi.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre; Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) toplantı salonunda gerçekleştirilen sunum, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Daire Mühendisleri Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili ile Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil tarafından yapıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu anımsatarak, bu topraklarda yaşamın bu gerçekle şekillenmesi gerektiğini belirtti.

“KKTC Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği”nin alanında uzman kişilerin özverili çalışmaları ile 2015’te yayınlandığını hatırlatan Aysal, buna bağlı olarak o döneme ait deprem risk haritasının oluşturulduğunu belirtti.

Kıbrıs’a yakın coğrafyada meydana gelen depremlerle, deprem risk haritasın güncellemeye ihtiyacı olup olmadığına yönelik çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Aysal, bu bağlamda Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’nün “KKTC Karasal Alanda Yüzeylenen Aktif Fay Haritası” çalışmasının değerli olduğunu ifade etti.