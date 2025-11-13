Risk haritası gözden geçirilmeli

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, deprem çalışmalarının belli periyodlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

KTMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından yapılan “KKTC Karasal Alanda Yüzey-lenen Aktif Fay Haritası” sunumunu dinledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) toplantı salonunda gerçekleştirilen sunum, Jeoloji ve Ma-den Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Daire Mühendisleri Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili ile Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil tarafından yapıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu anımsatarak, bu toprak-larda yaşamın bu gerçekle şekillenmesi gerektiğini belirtti.

“KKTC Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliği”nin alanında uzman kişilerin özve-rili çalışmaları ile 2015’te yayınlandığını hatırlatan Aysal, buna bağlı olarak o döneme ait deprem risk haritasının oluşturulduğunu belirtti.

Kıbrıs’a yakın coğrafyada meydana gelen depremlerle, deprem risk haritasın güncellemeye ihtiyacı olup olmadığına yönelik çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Aysal, bu bağlamda Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’nün “KKTC Karasal Alanda Yüzeylenen Aktif Fay Haritası” çalışmasının değerli olduğunu ifade etti.

Ekinci: Lefke bölgesinde şiddetli hissedildi

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci de uzun süredir Kıbrıs çevresindeki sismik hareket-liliğe dikkat çektiklerini hatırlatarak, “Yaşanan deprem, bir süredir uyardığımız fay hattı hareketliliğinin göstergesidir. Ancak büyüklüğünün beklenenden düşük olması sevindirici” dedi.

Ekinci yazılı açıklamasında adada bugün yaşanan depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekinci, bu depremlerin sığ depremler olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine doğru uzanan bir fay hattı üzerindeki aktivitenin devam ettiğini ifade etti.

Ekinci, depremin özellikle Lefke bölgesinde şiddetli hissedildiğini, Lefkoşa ve Mağusa’da da etkisinin duyulduğunu ifade etti.

