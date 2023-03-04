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Bir milyar aranıyor

KKTC’nin olası bir depreme karşı hazır olabilmesi için maaşlardan ‘gönüllü’ kesinti yapılması üzerinde duruluyor

Bir milyar aranıyor

Özlem ÇİMENDAL

Deprem kuşağında bulunan Kuzey Kıbrıs’ta gerekli önlemlerin alınabilmesi için bir yandan ‘acil ihtiyaçlar’ belirlenirken, diğer yandan mali kaynağın nereden ve ne şekilde karşılanacağı üzerinde duruluyor. Meclis’te oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin (Ad-Hoc) Başkanı Dr. Özdemir Berova, ilk tespitlere göre bir milyar 500 bin liraya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Diyalog’a konuşan Berova, ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanabilmesi için asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan ‘gönüllülük’ esasına göre kesinti yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Berova, maaş kesintisinin 10 aylık bir süreyi kapsayacağını kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite dün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.
Komite, dünkü toplantısında yasal mevzuatın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve bir yasa önerisi hazırladı. Komitenin çalışmaları neticesinde ortaya çıkan yasa önerisi hakkında siyasi partilerin son değerlendirmelerini yapmasının ardından, komite pazartesi günü tekrar toplanacak ve ortaya çıkan yasa önerisini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunacak.

Komite Başkanı Berova, maaş kesintilerinin de olduğunu ama asgari ücretlinin dışarıda bırakıldığını açıkladı. Berova, kesintilerin gönüllülük esasına dayalı, 10 ayla sınırlı bir çerçevesi olduğunu belirerek, şöyle devam etti: 
“Yeni yasaya göre çalışanlarımızdan kesinti olacak. Ama yasa gücündeki kararnameden farkı olarak bu alanda asgari ücret alanları kesinti kapsamı dışında tutacağız ve bu maaş kesintileri gönüllülük esasına göre olacak.  Sürenin 10 ay gibi sınırlı olmasını planlıyoruz. Çünkü 31 Aralık tarihinden sonraki bütçe hayata girmiş olacak.”  

Birçok kaynak kalemi daha ortaya çıktı 
Berova, yine ön görülen diğer kaynak alanlarının da şunlardan oluşacağını ifade etti: “Diğer alanlardan da gelirler elde edilecek. Gelirler ve Kurumlar Vergisi üzerinden de gelir elde edilecek. Oradan bir miktar para geliri yasa kapsamında oluşturacağımız fona aktarılacak. Bazı istisnai durumları da ortaya koyuyoruz. Örneğin götürü üzerindeki vergi üzerinden vergi ödeyenler kapsam dışında kalacak. Listede kira stopajları, casino ve şans oyunları gelirleri, taşınmaz malların özellikle yabancıların alımı ve satımı gelirleri,  Güney Kıbrıs- Kuzey Kıbrıs arasında giriş-çıkış trafiği ve bunların sigorta ücretleri gelirleri var. Sigorta ücretlerinde insanları sıkıntıya sokmayacak şekilde ve diğer bazı konularda yapacağımız düzenlemeler ile birlikte gelir kalemi oluşturmayı düşünüyoruz.”
Bir milyar bekleniyor
Berova, Maliye Bakanlığının depreme hazırlık ve acil ihtiyaçların karşılanması yönünde hazırlanacak kaynak için ön görülen kalemlerden gelecek geliri hesapladığını da dile getirdi. Berova,  “Maliye Bakanlığı’nın teknik ekiplerinin yaptığı projeksiyonda gelir kalemlerinin şu an için yaklaşık bir milyar TL civarında bir gelirin bu kaleme gelebileceği öngörüsü var” dedi. 

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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 4 saat Önce

Birçok üniversite, banka ve büyük iş yerleri çalışanları astronomik maaşlar aldıkları halde bu kesintiden muhaf olacaklar. Çünkü tüm çalışanlarını asgari ücret üzerinden ödediklerini beyan etmektedirler.

Magusalı
Magusalı - 4 saat Önce

Peki nasıl yapıyorlar. Maaşlar asgari ücret olarak gösteriliyor. Geri kalanı aile yardımı, ek yardım katkısı gibi gösteriliyor. Dolayısıyla ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primleri
Le vergiden hem çalışanı hem de devleti çalıyorlar.

Magusalı
Magusalı - 4 saat Önce

İlgili bakanlıklar bunu bilmiyor mu? Biliyorlar ancak her nedense ses çıkarmıyorlar. Çalışanları büyük kısmı emekli TC . Nasıl olsa beni ilgilendirmez diyor. KKTC vatandaşları ise ilk fırsatta başka iş bulup kaçıyor.

Magusalı
Magusalı - 4 saat Önce

Sürdüğü arabanın gümrük vergisi birbuçuk milyon olan kişi kaç kuruş vergi ödü6or. Ona bakmalı. Geçen gece yapılan yardımlara bakıyorum. Az veya çok yardım yapanlar boy gösterdi BRT kanalında. Birçoğu sinip kaldı. Sin da gülle geçsin hesabıyla.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Ben emekliyim. Yardım yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Maaşımdan da yapılacak kesintiye itiraz etmiyorum. Yeter ki bir kuruşuna kadar Anavatanda deprem felaketine uğrayan soydaşlarımıza harcansın. Allah bir defa daha böyle acı vermesin.

Mağusalı
Mağusalı - 4 saat Önce

Bu KKTC nin en büyük hastalığıdır. Herkes bundan dolayı devlet garantili işe girmeyi tercih ediyor. Özelden kaçıyor. TC elçiliği gördüğüm kadarıyla nabız yokluyor. Bu konuyu da bir araştırsa çok iyi olacak. Çünkü bu devleti de vatandaşı da çalanlar TC nin yardımlarından hat safhada yararlanan kişilerdir.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Köylü kadınlar kurdukları kadın Koop. Bünyesinde lokma yaparak satmışlar ve katkı yapmışlar yardım kampanyasına. Fabrika sahipler, yatları katları olanlar utanmadı mı?

niyazi hasan AUSTRALIA
niyazi hasan AUSTRALIA - 1 saat Önce

KKTC COK BEKLESIN YOU DON,T DESERVES NOTHINGSTOP GETTING ANY FATER

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