Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alpay Akaner isimli zanlının evine yapılan şok baskın sonucu, bir kilo kokain türü uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 38 tane canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Alpay Akaner, dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün zanlının baskın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada, bahçe kısmında, garaj yolu üzerinde, iç içe geçirilmiş poşetlerin içinde bir kilo 6 gram kokain türü uyuşturucu madde ile 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Özdesoy, aynı poşet içerisinde 2 adet 9 mm çapında tabanca ile 38 adet 9 mm çapında tabancaya ait canlı mermi de ele geçirildiğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin analize, tabancaların ise balistik incelemeye gönderileceğini bildiren Özdesoy, mahkemeden süre talep etti.

“Bana komplo kuruldu”

Zanlı avukatı Fehmi Altunç tutukluluk süresine itiraz etmezken, müvekkiline komplo kurulduğunu ve uyuşturucu madde ile tabancaların başkaları tarafından bahçeye konulduğunu iddia etti. Özdesoy, zanlının bu yönde bir beyanı olduğunu ve bunun da araştırmasının yapılacağını açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.