Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, görevini resmen devralmasından üç gün sonra, ilk resmi ziyaretini Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya yaptığı haber verildi.

Devletin sorunsuz çalışmasının, devletin kurumları, özellikle de yasama ve yargı gücü arasındaki işbirliğinin ne kadar iyi olduğuna bağlı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi “Başarının Barometresi Meclis” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki hükümet için de, hedeflerinin başarılı olmasının barometresinin meclis olduğunu kaydetti.

Bu sebepten dolayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görevi devralmasından üç gün sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinin, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya olduğunu belirten gazete, ziyaretin Yunanistan’da meydana gelen ve iki Kıbrıslı Rum öğrencinin de yaşamını yitirdiği tren kazasının gölgesinde gerçekleştiğine işaret etti.

Konuşmasında tren kazasına değinerek, bunun herkes için kötü bir gün olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu tarz olaylardan kaçınılması için mümkün olduğunca önlem alınmasının en önemli şey olduğunun bu anlarda anlaşıldığına vurgu yaptı.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise konuşmasında, Hristodulidis’e görevinde başarılar dileyerek, her şeyin yaşanan trajik gelişmeler ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin hayatlarını kaybetmesinden ötürü gölgede kaldığını ifade etti.

Öte yandan, parlamentoda garantili bir çoğunluğa sahip olmadığının farkında olduğunu ve bundan ötürü de gerek Meclis Başkanı Dimitriu, gerek de siyasi partilerle sürekli iletişim ve temas halinde olması gerekeceğini ifade eden Hristodulidis, istenen şeyin, vatandaşların iyiliğine katkıda bulunacak yasaların geçebilmesi için, tarafların karşılıklı olarak ortak paydada buluşması olduğunu dile getirdi.