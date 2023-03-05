13 canın akıbeti bilinmiyor

Kahramanmaraş'ta bulunan Pırlanta Apartmanı meydana gelen ilk büyük depremde yerle bir oldu. Binanın yıkılmasının ardından günlerce yandığı söylenilen apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi. Apartmanda 13 kişi kaybolurken, kayıpların yakınları ölü ya da diri bir haber gelmesini istiyor. Kızı, damadı ve torunları kaybolan Ferhat Altınışık umudunu kaybetmediğini belirterek, "Umutsuz hayat olur mu? Umutsuz insan yaşamaz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından aileler kaybolan yakınlarını aramaya devam ediyor. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde onlarca kişiye mezar olan Pırlanta Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları günler önce sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından apartmanda yaşayan 13 kişiden haber alınamadı. Aileler depremden bu yana yıkılan binanın yanında, hastanelerde ve mezarlıklarda yakınlarından bir iz arıyor.

Kızı Aslıhan Öter (28), damadı Necati Öter (33) ve torunları Rüzgar Yıldırım Öter (6) ile Çınar Poyraz Öter (3) kayıp olan Ferhat Altınışık, "Depremden yaklaşık 1,5 saat sonra buraya geldik. Ben buradan 10 kişi çıkarttım. Bu bina yaklaşık 10 gün yandı. 48 saat boyunca bize yardımcı olan hiç kimse yoktu. Ben buraya geldiğimde bina yerle bir olmuştu. Biz çocuklarımızın varsa ölüsünü yoksa canlısını istiyoruz. 27 gündür kimseden haber alamıyorum. Benim çocuklarım birlikte burada 13 kaybımız var. Artık benim ağlamaya mecalim yok" dedi. Altınışık, "Bu binanın temeli bozuk, kolanları bozuk. Umutsuz hayat olur mu? Umutsuz insan yaşamaz. Geçen ayın 26'sında Aslıhan'ın doğum günüydü. Onu da burada kutlamış oldum" diye konuştu.

