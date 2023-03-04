Durumu ürkütücü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da düzenlenen görkemli bir törenle 13 Şubat 1978 yılında hizmete açılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 46 yılda oldukça yıprandı. Binanın kolonları eskidi, demirleri dışarı fırladı, duvarları çatladı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kuzey Kıbrıs’taki binaların güvenliği gündeme gelirken, Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin durumu endişeye yol açıyor. Ülkenin en büyük hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin gerek ana binasında gerekse poliklinikler binasındaki derin çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor. Devlet Hastanesi binasının duvarlarında ve kolonlarında oluşan derin çatlaklar binanın sağlamlığı konusundaki tartışmaları beraberinde getirirken, dün Nalbantoğlu’nda depreme dayanıklılık denetimleri yapılmaya başlandı.

Analiz sonucu beklenecek

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, hastane başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bakanlığa bağlı donatım birimi ve KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası temsilcilerinin yer aldığı heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Depreme dayanıklılık denetimleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm hastaneler ve sağlık merkezlerinde tespit çalışmaları devam edecek. Analiz sonuçlarına göre gerekli eylem planı uygulamaya geçirilecek.

Türkiye’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kağıthane Devlet Hastanesi deprem riski olduğu için tahliye edilirken, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesiyle ilgili nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor.