Can güvenliği kalmadı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Sarayönü'ndeki kaldırıma çıktı ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza sonucu yaralanan 40 yaşındaki Sinem Saadetoğlu hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise sağlık kontrolünün ardından tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Samet Akrep (E-24), yönetimindeki LE 639 plakalı araçla saat 15.00 sıralarında Sarayönü sokak üzerinde seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lefkeli'nin Yeri isimli kafeteryaya ait masada oturan Sinem Saadetoğlu Argın'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Samet Akrep ve Sinem Saadetoğlu Argın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akrep, tedavi edildikten sonra, taburcu oldu ve tutuklandı. Sinem Saadetoğlu Arcın'ın tedavisi halen sürüyor.

