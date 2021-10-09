Bir skandal daha

Serdar ŞENGÜL

Pandemi sürecinde Türkiye’deki kısıtlamalar yüzünden İstanbul’da sıkıntılı bir dönem yaşayan Atalay çiftinin, Kuzey Kıbrıs’ta 3 ay süreli tatil planı, Ercan Havaalanı’nda muhaceret engeline takıldı.

Otel rezervasyonlarını gösteren ve geçmiş yıllarda Kıbrıs’ta 3 ay süreli tatil yaptıklarını söyleyen Atalay çiftine Ercan’daki muhaceret görevlisi “Ya 30, ya da 60 günlük vize verebiliriz. Uzatmak isterseniz Muhaceret Müdürlüğüne gidersiniz” yanıtı verildi.

Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada KKTC turizmine bu tür hareketlerle zarar verildiğine dikkat çeken Atilla Atalay, yaşananları şöyle özetledi:

“Eşimle birlikte istenilen tüm evrakları tamamlayarak Kıbrıs’a geldik. Ercan’a indiğimizde 72 saatlik PCR, aşı kartımız ve ilgili evrakları polise takdim ettik. Polis memurunun pasaportuma 60 günlük vize basması üzerine, daha önceden 90 günlük vize aldığımızı ve bu gelişimizde de Merit Cyprus Garden Hotel’de 90 gün konaklayacağımıza dair rezervasyon belgelerimizi takdim ettim. Ancak bizlere 60 günlük vize verebileceklerini bildirdiler. Ben de muhaceret yasanızı iyi biliyorum ve maksimum süre ile 90 gün ile konaklama hakkımın olduğunu söyledim. Daha sonra bu hakkı almak için havalimanı polis amiriyle konuştum. Bana hak vererek 60 gün dolduğunda Lefkoşa Muhaceret Dairesinden uzatabileceğimi söyledi. Ancak ben bu durumu da benimseyemedim. Sizin yasalarınız bana 90 gün konaklama hakkı veriyor. Pandemi sürecinde niye Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalayım diyerek ısrarcı oldum.

Anlatmak istediğim, benim gibi Türkiye’den KKTC’ye gelenler için bu bürokratik zorlamalara gerçekten gerek yok. Ben ailemle turist olarak bu ülkeye geliyorum. Dünyanın pek çok ülkesine de gittim ama bu tarz bir uygulamayla yalnızca KKTC’de karşılaştım. Düşünün yeterli meblağda maddi kaynağım var ispatlayabiliyorum ve 90 günlük rezervasyonum var. Bu da resmi olarak belge ile mevcut ama herhangi bir karar ya da duyuru olmaksızın yasanızda 90 gün olan vize gizli bir şekilde 60’a çekilmiş. Bunlar çok önemli konular ve özellikle yetkililerin bunları denetlemesi ve kontrol etmesi oldukça önemli. İster istemez stres dolu dakikalar yaşadım. Böyle bir stresi KKTC’ye turist olarak gelen insanların yaşamaması gerek.”