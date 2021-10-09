Neyi varsa aldı

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da çalışan kasa sorumlusu Turgut Katırcı’nın, son 6 ayda iş yerine ait 140 bin doları sahtekârlıkla çaldığı iddia edildi.

Oyun sistemindeki bir boşluktan yararlanarak suç ortağıyla birlikte 140 bin doları çalmakla suçlanan Katırcı önceki gün casino yetkilileri tarafından fark edildi.

İddiaya göre; güvenlik şefi Sedat Aktaş, 3 adamıyla birlikte Katırcı’yı önce darp etti, ardından hem onun hem de eşinin arabalarına el koydu. Aktaş, daha sonra Katırcı’nın hesabındaki 16 bin 400 lirayı casinonun hesabına aktardı; zorla her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattıktan sonra Katırcı’nın evine gidip sakladığı 12 bin lirayı da aldı. Aktaş, bunları yaptıktan sonra polisi arayarak, Katırcı’nın hırsızlık yaptığını söyledi ve şikayetçi oldu.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan Katırcı, darp edildiğini, soyulduğunu, parasına, araçlarına el konulduğunu söyledi. Polis, ifade üzerine güvenlik şefi Sedat Aktaş’ı da gözaltına aldı.

İkisi de tutuklandı

Hakkında ‘hırsızlık’ suçundan soruşturma yürütülen Katırcı ile ‘darp, soygun, alıkoyma’ suçları işlediği iddia edilen Sedat Aktaş dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada hem Katırcı’nın suç ortağı M.S.’nin hem de Sedat Aktaş’ın suç ortağı dört şahsın arandığı belirtildi.

Sistemdeki açığı buldu

Polis önce Katırcı’yı duruşmaya çıkararak, hakkındaki iddiaları aktardı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı’nın 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortağı M.S. isimli aranan şahsın oyun kartına fazladan para yükleyerek, bu yolla 140 bin dolar çaldığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.

Meseleyle ilgili aranan M.S. isimli bir şahıs olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri ve evraklar bulunduğunu kaydeden polis, Katırcı’nın 3 nün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güvenlik şefi doğduğuna pişman etti

Katırcı’nın ardından Les Ambassadeurs Casino’nun güvenlik şefi Aktaş da duruşmaya çıkarıldı. Polis, zanlının 7 Ekim 2021 tarihinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın karnına yumruk vurarak, “Keserim seni, benim paramı vereceksin” diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra iki kişiyle birlikte Turgut Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Polis, Aktaş’ın ve yanındaki iki aranan şahsın Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra Hüseyin Şişman isimli tasdik memuruna gittiklerini ifade etti. Polis, Aktaş’ın noterde Katırcı’ya vekaletname imzalattığını açıkladı.

4 kişi aranıyor

Soruşturmayı yapan polis, Aktaş’ın daha sonra Katırcı’yı casinoya geri götürdüğünü, cep telefonunu alarak, bankacılık işlemiyle hesabından 16 bin 400 lirayı casinonun hesabına aktardığını belirtti.

Polis, zanlının ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı.

Zanlının yanındaki iki kişiyle birlikte Katırcı’nın eşinin Mazda marka aracı da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, beraberindeki kişilerle Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin lira nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Polis, soygun, darp suçlarıyla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, zorla alındığı iddia edilen iki aracın, imzalatılan 14 senedin, el konulan 12 bin lira nakit paranın arandığını söyledi. Polis, Aktaş’ın işlediği suçla bağlantılı 4 kişinin arandığını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Aktaş hakkında da 3 gün süreyle tutukluluk emri verdi.