Geçitkale’den üzücü haber

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, husumetlisi olan şahsa bıçak çektiği iddia edilen Hüdaverdi Diksoy şikayet üzerine tutuklandı. Zanlının husumetlisi olan şahsa “Senin kafanı keserim” diyerek tehditler savurduğu iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve polis karakoluna götürülen zanlının, aynı şahısla karakolda yine karşılaştığı, bu kez de “şerefsiz çık dışarı” diyerek üzerine yürüdüğü ileri sürüldü.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye iddiaları aktaran polis memuru, zanlının, 7 Ekim 06.30’da, Geçitkale’de, husumetlisi olan Yüksel Yaramaz’ın üzerine doğru koşarak, elindeki 17 santim uzunluğundaki bıçağı salladığını ve “Haydi gel, ben senin kafanı keserim, sokarım sana bu bıçağı, şerefsiz köpek” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının, Yüksel Yaramaz’la karakolda karşılaştığında da “şerefsiz çık dışarı” dediğini ve suçüstü hali tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.