Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Para karşılığı Suriyeli mültecileri Kuzey Kıbrıs’a taşıyan ancak suç ortağının ‘gelme polis var’ uyarısı üzerine g18 kişiyi güneye bırakıp, kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan 22 yaşındaki tekne kaptanı Mehmet Altınışık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, ülkede yasal statüsünün bulunmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, kaptan Mehmet Altınışık’ın 2 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 sıralarında 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi alarak, Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıktığını söyledi. Polis, zanlının 7 metre uzunluğundaki tekneyle önce Yeşilırmak’ta kıyılarına yaklaştığını ancak daha sonra Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek, alıkonulduğunu aktardı.

Polis, zanlının tutuklandığını, teknenin emare olarak aldığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis,

Yeşilırmak’ta kıyılarına geldiğinde suç ortağının bölgede polis olduğunu kendisine bildirdiğini, bu nedenle mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.