‘Kıbrıs benim  50 yıllık sevdam’

Yükseköğrenimde 40’ıncı yılına giren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2024-2025 akademik yılının açılış töreninde Türk sinemasının duayen ismi Türkan Şoray’a fahri doktora ünvanı verdi.

Akademik yıl için GAÜ’de düzenlenen törene üniversite yetkililerinin yanı sıra, öğrenciler, akademik kadro, siyasiler, yurt dışından üniversite rektör ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

"Yeşilçam’ın Sultanı” olarak anılan Türkan Şoray da GAÜ İletişim Fakültesi öncülüğünde ülkeye gelerek töreni izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende GAÜ’nün 40’ıncı yılı nedeniyle hazırlanan video gösterildi.

Törene, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı. Ertuğruloğlu, Türkan Şoray'a GAÜ adına anı plaketi sundu.

Konuşmasına “Benim için eğitim, okul, üniversite kutsaldır” diyerek başlayan Türkan Şoray, GAÜ’ye davet edilerek bu şekilde onurlandırılmasının gururla hatırlayacağı anılar arasında yer alacağını vurguladı.

“50 senedir Kıbrıs benim sevdamdır…” diyen Şoray, 50 yıl önce buraya geldiğinde, “Kıbrıs’ta her şey güzel olsa…” diyerek içinden bir dilek geçirdiğini, ülke bağımsızlığa kavuştuğunda da en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindiğini söyledi.

“Kıbrıs’a gelmek, sıcakkanlı insanlarıyla kucaklaşmak hayalimdi. GAÜ’nün değerli daveti benim için büyük mutluluk oldu, seve seve geldim” diyen Şoray, üniversitenin başarılarının sürmesini diledi.





Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 10:01