Birçok bölgede  elektrik kesintisi

Aydınköy ve Gaziveren bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kaynaklı elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre, 09.00-12.000 saatleri arasındaki kesintiden Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren yolu, Mümtaz Restoran, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Türkeli civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre kesintiden Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler etkilenecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Alsancak Şehitlik ve Milli Park bölgesine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.