Suçlarda ciddi artış var

Suna ERDEN

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapanış oturumunda 2019-2020 adli yılda sonuçlandırılan davalar ve işlenen suç oranları açıklandı. Buna göre bölgede 2020 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 668’si basit, 364’ü ağır suçlar olmak üzere bin 32 vaka meydana geldi.

İskele bölgesinde ise 249’u basit, 105’i ağır suçlar olmak üzere 354 olay yaşandı, tümü için dosya hazırlandı.

Özellikle basit suçlar kapsamında değerlendiren vakaların salgın döneminde arttığı kaydedildi.

Geride bırakılan adli yılda Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 173 davanın karara bağlandığı belirtilirken, ilk sırada uyuşturucu suçlarının yer aldığı kaydedildi.

Mahkemede görülen 173 davanın 71’inin uyuşturucu, 26’sının sahte evrak, 17’sinin silah ve patlayıcı madde tasarrufu, yine 17’sinin ev açma, hırsızlık suçları, 12’sinin vahim zarar suçlarından oluştuğu kaydedildi.

Eski eser tasarrufundan 5, ölümlü trafik kazasından 4, kundaklamadan 3, zorla insan kaçırmadan 2, yazılı ölüm tehdidinden 2, gümrüksüz mal tasarrufundan 2, soygun suçundan 2, ağır yaralamadan 3, kasten yangın çıkarmadan 2, sahte para tasarrufu, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürme, insan kaçakçılığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından da birer davanın karara bağlandığı belirtildi.

Salgın döneminde basit suçlar arttı

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz gün 2019-2020 yılı adli kapanışını gerçekleştirdi.

Başkan Kıdemli Yargıç Fatma Şenol, Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu ve Yargıç Hazan Aksun’dan oluşan heyetin huzurundaki kapanış oturumunda Savcı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Merkezi Cezaevi müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis memuru Serkan Pakarı mahkemeye bilgi verdi.

Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Gazimağusa bölgesinde 2020 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 668’si basit, 364’ü ağır suçlar olmak üzere bin 32 vaka meydana geldiğini söyledi.

Beşerler, geçen yıla bakıldığı zaman ağır suçlarda yüzde 17, basit suçlarda ise yüzde 53 oranında bir artış meydana geldiğini söyledi.

Beşerler, artışların nedenini pandemi sürecine bağladı. Beşerler, salgın döneminde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına uymayan şahısların olduğunu, bunun da kabahat suçları oranına yansıdığını kaydetti.

İskele’de 354 vaka

İskele bölgesinde ise 249’u basit, 105’i ağır suçlar olmak üzere 354 vaka meydana geldi.

Mahkemede sorumluluk alanındaki adli vakalarla ilgili bilgi aktaran İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, toplam 354 dosyanın 152’sinin salgın döneminde sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerle ilgili olduğunu söyledi. Karagil, İskele’de suç işleyip yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık sayısının ise 7 olduğunu açıkladı.

Cezaevinde 539 kişi var

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmen şu anda cezaevinde 539 kişinin bulunduğunu belirtti.

Bilmem, bu 201 kişinin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar olduğunu kaydetti.

4 yıldır analiz yapılamıyor

Denetimli Serbestlik Kurumu Üyesi polis memuru Serkan Pakarı ise kurumun çalışmaları ile ilgili verdiği bilgide, denetimli serbestlik yasasından faydalanmak isteyen 37 kişinin Başbakanlık üzerinden kuruma müracaatta bulunduğunu söyledi. Kurumun görevinin yasadan faydalanmak isteyen bu gibi kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek olduğunu kaydeden Pakarı, idrar ve kan örnek analizlerinin Lefkoşa Devlet Kimya Laboratuvarında 2016 yılında meydana gelen yangından dolayı halen yapılamadığını dile getirdi. Pakarı geçen adli yıldan kalan 6 kişi dahil şu anda 43 kişinin denetimli serbestlikten yararlanma sürecinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Savcı Bundak: Salgına rağmen dönem çok iyi geçti

Savcı Serhan Bundak, pandeminin yarattığı olumsuzluğa rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirildiğini ifade etti.

Kaçak yaşam tehlikeli

Kapanış konuşmasını Başkan Fatma Şenol ülkede suç oranların hızlı bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çekti. Şenol bunların başında uyuşturucu davalarının önde geldiğini söyledi.

Şenol, hırsızlık ve soygun olaylarında da artışın olduğunu, eğitim veya çalışmak için ülkeye gelenlerin yasal statülerini kaybetseler dahi geri dönmediklerini, kaçak kalmaya devam ettiklerini kaydetti. Şenol, bu kişilerin ülke için çok ciddi bir tehlike arz ettiğini ifade etti ve “Bu kişilerin ne zaman ve nasıl suça karışacakları bilinmemektedir” dedi.