Motosiklet sürücüsü can verdi

Tepebaşı - Akdeniz Anayolunda gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Akdeniz'de sakin Vedat Çakır’ın (E-40) plakası meçhul motosiklet ile Akdeniz köyüne doğru seyrettiği sırada, motosikletin yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan kaya parçalarına çarpıp devrilmesiyle gerçekleşti.

Motosiklet sürücüsü Vedat Çakır olay yerinde yaşamımı yitirdi.

Olayla ilgili Polis soruşturması devam ediyor.