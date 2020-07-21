Motosiklet sürücüsü can verdi

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40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü can verdi
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Tepebaşı - Akdeniz Anayolunda gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Vedat Çakır hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Akdeniz'de sakin Vedat Çakır’ın (E-40) plakası  meçhul motosiklet ile Akdeniz köyüne doğru seyrettiği sırada, motosikletin yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan kaya parçalarına çarpıp devrilmesiyle gerçekleşti.
Motosiklet sürücüsü Vedat Çakır olay yerinde yaşamımı yitirdi.
Olayla ilgili Polis soruşturması devam ediyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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