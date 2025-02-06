Trump’a ilk tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikrinin kabul edilemez bir dayatma olduğunu belirterek, "Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız." ifadesini kullandı. Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorun olduğuna işaret etti. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikrinin kabul edilemez bir dayatma olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız."

Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025, 09:48