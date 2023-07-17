Biri bebek, 4’ü çocuk

Lefkoşa-Güzelyurt, Serhatköt-Gayretköy ve Ercan – İskele anayollarında meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında biri 3 yaşında bebek, 4’ü 8,10, 13 ve 14 yaşlarında çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; ilk kaza saat 13.20 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. 40 yaşındaki Ahmet Karacuva, yönetiminizdeki LY 983 plakalı kamyon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerinde devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet Karacuva ile araçta yolcu olarak 38 yaşındaki Emine Karacuva, 14 yaşındaki Aslan Karacuva, 13 yaşındaki Sibel Karacuva ve 3 yaşındaki, Erdoğan Karacuva hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Araç sol yan kısmı üzerine devrildi

Öte yandan, saat 12.00 sıralarında, Serhatköt-Gayretköy anayolu üzerinde 21 yaşındaki Olcan Eraslan yönetiminizdeki GZ 286 plakalı araç ile Gayretköy istikametine doğru seyrettiği sırada su deposu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak aracının ön kısmı ile kayalara çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Olcan Eraslan ve araçta yolcu olarak 17 yaşındaki Havin Eraslan kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Dönüşe geçerken kaza yaptı

Ercan - İskele Anayolu üzerinde saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Songül Seçkin Christensen (K-53), yönetimindeki ZSB 785 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı civarında Ejder Petrole dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelen Yılmaz Taşkın (E-49) yönetimindeki SN 445 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan ZSB 785 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çınar Alexander Christensen (E-10) ve SN 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceylan Taşkın ile Nursina Taşkın (K-8) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



