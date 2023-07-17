Yasal işlem yapıldı

Gemikonağı’nda tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu çıkan yangında, yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı. Yangınla ilgili bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Gemikonağı’nda bir şahsa ait arazi içerisinde, M.C.O.'nun (E-28) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak makinesi ile demir kaynakladığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanarken, M.C.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Tepebaşı’nda Ağıllar bölgesinde bir ağılda, önceki gün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ağıl içerisinde bulunan güneş panellerini besleyen akülerin ısınıp kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilen yangın, ağıl sahibi tarafından söndürüldü. Yangında, 6 adet jel akü ve 2 metre uzunluğundaki muhtelif elektrik kabloları yandı.