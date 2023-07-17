Hatay’da panik

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek istendi. Gazetemiz yayıma hazırlandığında ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürdürüyordu.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi.

Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek verdi.

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğukoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

İnceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır."

Hatay'ın Belen ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin, Çanakkale ve Adana'da da orman yangını çıktı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale geç saatlere kadar devam etti.

