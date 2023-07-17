Boğazını sıktı

Lefkoşa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ettiği; boğazını sıktığı iddia edilen Babajan Reyimov şikayet üzerine gözaltına alındı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Eşini öldürmekle de tehdit ettiği belirtilen zanlı, “Suçsuzum, karım bana saldırdı” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 97promil alkol tesiri altında bulunan Babajan Reyimov’un araç içerisinde oturdukları bir esnada kıskançlık yüzünden eşiyle kavga ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının eşi J.C.’yi zorla araçtan çıkardıktan sonra darp ettiğini, kendisiyle arkadaşlarının evine gitmek istemediği gerekçesiyle “Beni rezil edemezsin, seni öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde eşinin boğazını sıktığını, boynundaki altın zincir kolyeyi kopardığını belirtti.

Polis, zanlı Babajan Reyimovun suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı iddiaları kabul etmediğini, karısının kendine saldırdığını öne sürerken, mahkeme talep edilen süreyi onayladı.