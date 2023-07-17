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Güneş altında çalışma yasak

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Sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı

Güneş altında çalışma yasak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17-21 Temmuz tarihleri arasında, belirli saatlerde, dışarıda, güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmayacak.
Kararda, Bakanlığın Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri doğrultusunda sürekli olarak dışarıda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla belirtilen tarih ve saatler arasında dışarıda çalışmasını yasakladığı belirtildi. 

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