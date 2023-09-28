Ömer’in durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Türkmenköy ile Beyarmudu anayolunda dün gece akşam meydana gelen kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, 20 yaşındaki Umut Gazelci’nin, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp takla atması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu, Gazelci’nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ömer Demir ve 16 yaşındaki Ahmet Öner Haydaroğulları da yaralandı. Ömer Demir’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; kaza dün akşam saat 20.45 sıralarında, Türkmenköy - Beyarmudu anayolunun 3-4 km'leri arasında meydana geldi.

Yönetimindeki CC 131 plakalı salon araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyreden Umut Gazelci,

dikkatsizliği sonucu, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun sağından çıkan sürücünün yönetimindeki araç, ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Umut Gazelci ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Demir ve Ahmet Öner Haydaroğulları kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ömer Demir’in ağır yaralı olduğu açıklandı.