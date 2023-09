Olumlu adım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirdi.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York sonrası bilgilendirme yaptığını ifade etti, gördüklerinin Rum zihniyetinin değişmediği, Kıbrıs Türk halkının yok saydığı olduğunu ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

Kıbrıs’ta iki egemen halk olduğunu belirten Üstel, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanıması çağrısı yaptığını, bundan mutlu olduklarını belirtti, “Halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını, KKTC bayrağı ile orada temsil edildiklerini ifade eden Üstel, KKTC’yi dünyaya tanıtmak Türkiye ile birlikte ambargoların aşılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ataoğlu: Müzakereler 50 yıl daha süremez

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, görüşmeler öncesi olduğu gibi sonrasında da Cumhurbaşkanının bilgilendirme yaptığını ifade etti, Tatar’a teşekkür etti.

Ataoğlu, New York’a giderken KKTC’nin haklarının korunması, 50 yıl süren müzakere süreçlerinin 50 yıl daha sürmemesi yanında KKTC’nin ilişkilerinin geliştirilmesi, görünürlüğünün artırılmasına destek verdiklerini söyledi.

Şimdi de Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesiyle “kapının aralandığını” ifade eden Ataoğlu, KKTC’nin tanıtımı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erhürman: Kıbrıs konusunda farklılıklar var

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York öncesinde yapıldığı gibi bugün de bilgilendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Bu tür toplantıların, farklı görüşlerin dinlenmesi bakımından olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar ile kendilerinin Kıbrıs konusunun esasına dahil çok temel farklılıkları olduğunu belirtti.

Bunun yol açacağı sorunları da her zaman dikkate getirdiklerini ifade eden Erhürman, New York’ta bunu gördüklerini, Kıbrıs Türk tarafının orada görünmez kılındığını, yok sayıldığını savundu.

Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik konuşma yaptığını ifade eden Erhürman, düşüncelerin farklı olabileceğini ama Kıbrıs Türk tarafının hiç bir zaman diyalog ve diplomasiden kaçmadığını, kaçmaması gerektiğini söyledi.