Biri kaçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Gıda Firmasında meydana gelen 12 milyon liralık vurgunla ilgili bir kişi daha yakalanırken, suçla bağlantılı M.A.’nın olayla ilgili tutuklamaların başladığı gün yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Tutuklu zanlı sayısı 7’ye çıkarken, Arnet Gıda’nın müşterileriyle organize hareket ederek, vurgun yapan pazarlamacı P.İ. (K-53) ile suç ortakları Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin,

Reis Atlas ve yedinci zanlı Gökhan Konuguş dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt’ta esnaflık yapan ve Ardet Gıda’nın müşterisi olan Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin, Gökhan Konuguş, Reis Atlas ile pazarlamacı P.İ’nin ortak hareket ederek, 6 yılda 12 milyon TL çaldıkları belirtildi.

P.İ.’nin zanlılara verdiği ürünler karşılığında alması gereken paraları, kredi kartlarından çektiği, daha sonra suç ortaklarının yardımıyla satışı iptal ettiği belirtildi.

Orhan Başarır’ın P.İ.’ye, “Salı günü 5 kutu cips ayarla, zengin olacan” şeklinde sesli mesaj attığı açıklandı.

Polis olguları aktardı

Soruşturmayı yürüten polis, P.İ.’nin Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, söz konusu suçları işlerken Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas isimli işletme sahiplerinin de kendisine yardım ettiğini söylediğini anımsattı.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, P.İ.’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Salı günü cips ayarla

Polis, şimdiye kadar incelenen makbuz ve evraklarda P.İ. Ümit Konuguş, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın kendi kredi kartlarıyla çekim yapıp daha sonra işlemleri iptal ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, Orhan Başarır’ın iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini ancak 15 günde bir silindiği için geriye dönük inceleme yapılamayacağını belirtti.

Polis, P.İ.’nin cep telefonunda yapılan incelemede Orhan Başarır’a ait ses kaydı tespit edildiğini açıkladı. Polis, ses kaydında zanlının P.İ.’ye “Salı günü bana 5 kutu cips ayarla. Salı günü zengin olacan”dediğini aktardı.

Polis, ses kaydının mukayesesinin yapılacağını açıkladı.

Polis, 25 Temmuz’da Arnet yetkililerinden alınan bilgide Gökhan Konuguş ile M.A.’nın da mal aldıklarını, kredi karıyla ödeme yaptıktan sonra çekimleri iptal ettiklerinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Konuguş’un aynı gün tutuklanırken, M.A.’nın 19 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis, ayrıca çekim yapılan ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen 2 kredi kartının da incelendiğini ifade etti.

Polis, Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapılacağını, çalınan miktarın ve zanlı sayısının artabileceğini, yürütülen soruşturmanın devam etiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlı Orhan Başarır ile Reis Atlas’ın avukatları talep edilen süreye itiraz edince duruşma gerçekleştirildi. Uzun süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, daha önce verilen tutukluluk sürelerinin verimli değerlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri verdi.