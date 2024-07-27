Cinayet şüphesi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne'ye bağlı Çatalköy’de Andrew Paul Cullen isimli 57 yaşındaki İngiliz, evinin havuz kısmında ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri cinayet şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Çatalköy bölgesinde Buffavento villaları olarak bilinen bölgede meydana geldi.

Andrew Paul Cullen isimli İngiliz, ev arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

Villanın havuz kısmında kanlar içerisinde yerde bulunan Cullen’in boynunda bıçak izleri tespit edildi. Cullen’in cinayete kurban gittiği düşünülürken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Cullen’in ev arkadaşı, markete gittiğini, döndüğünde ise Cullen’i kanlar içerisinde bulduğunu iddia etti.

Polis olayla ilgili olarak Cullen’in ev arkadaşını sorguya aldı.

Cullen’e bugün otopsi yapılacağı da belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024, 09:54