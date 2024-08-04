Birlik çağrısı yapıldı

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, Lefkoşa Sarayönü’nde İsrail’in Gazze’de yürüttüğü “soykırımı” kınamak için miting düzenledi. Mitinge Meclis Başkanı Zorlu Töre de katılarak konuşma yaptı. Töre’nin yanısıra bazı bakanlar da mitingde hazır bulundu.

Şehitler için saygı duruşu ile başlayan mitingde, İstiklal Marşı okundu, Hala Sultan Camii’nde görevli Murat Uzunköse Kuran-ı Kerim Tilaveti okudu.

Mitingde “Terörist İsrail İşbirlikçi ABD”, “Müslüman Uyuma Kardeşine Sahip Çık” sloganları atıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre mitingde yaptığı konuşmasında, çocukların ve annelerin katlediğldiği bir dünyada yaşandığına işaret etti.

Mescidi Aksa ve Gazze’den vazgeçilmeyeceğini kaydeden Töre, kan içen İsrail’e destek verilmesini de kınadı.

Gazze’de, Mescidi Aksa’da Filistin bayrağının dalgalanacağını belirten Töre, Filistinli şehitlerin ruhlarına rahmet diledi.

Töre, “Gönüllerimiz bir davamız bir…..Gazze’ye özgürlük Gazze’deki çocuklara özgürlük istiyoruz” dedi.

“Terör devleti İsrail”

İnisiyatif sözcüsü Ayhan Akkurt ise yaptığı konuşmada, Filistin halkının hürriyeti, namus ve canı için kendi canını feda eden İsmail Haniye’nin son arzusunu yerine getirmek için toplanıldığını kaydetti.

Gazze’de temiz su ve yiyecek bulmanın dert olduğunu, hastanelerin enkaz halde olduğuna dikkat çeken Akkurt, ABD ve yandaşlarının terör devleti İsrail’in ortağı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler ve NATO’nun da Gazze’de yaşanan vahşete yardımcı olduğunu ifade eden Akkurt, vahşetin Osmanlı’nın söz konusu topraklardan ayrıldıktan sonra planlanmaya başlandığını kaydetti.

İsrail’in tüm dünyaya hükmetmeyi hayal ettiğini belirten Akkurt, İsrail’in son yüz yıldır dünyaya tanrılık tasladığını ifade etti.

İsmail Haniye’nin sadece mazlumların önderi değil, fikir ve düşünceleriyle tüm mağdurların önderi olduğunu vurgulayan Akkurt, Kıbrıs Türkünün verdiği hürriyet mücadelesinin Filistinlilerin verdiği hürriyet mücadelesi ile ayni olduğunu söyledi.

Filistin kökenli Mahmut El Harbi de Arapça yaptığı konuşmasında birlik çağrısı yaptı.

Mitingde, Filistin’e Ekim 2023’de başlatılan saldırılarda, 26 bini kadın ve çocuk, 40 bin şehit verildiği ve 10 bin kayıp olduğu, 36 hastaneden sadece 16’sının kısmi hizmet verilebildiği belirtildi.

Mitingde, Filistin kampanyasına destek verilmesi ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.

