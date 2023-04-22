Birlik mesajları verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonda halkla bayramlaştı.

Bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çifti, konuklarla sohbet etti.

Başbakan Üstel de UBP’de bayramlaştı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de UBP Genel Merkezi’nde partililer ve halkla bayramlaştı.

Başbakan Üstel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından yaşanan acıların büyük ölçüde dinmesi ve bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Üstel, bayram tebriklerini eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu bile birlikte kabul etti.

Bayramlaşma sonrası basına yaptığı açıklamada, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutladığını belirten Üstel, dargınların birbirleriyle barıştıkları gün olan bayramların birlik ve beraberlik içinde yaşanması gerektiğine inanç belirtti.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından acıların büyük ölçüde dinmesini, bu acıların son olmasını ve bir daha yaşanmamasını temenni eden Başbakan Üstel, “hükümet olarak insanımızın mutluluğu sağlığı için daha refah ve rahat yaşamaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

