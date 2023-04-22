Hizmetler aksamayacak

Ramazan Bayramı dün sabah kılınan bayram namazıyla başladı. Bayram süresinde belediyeler kesintisiz hizmet verecek. Merkezi Cezaevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapabilecek.

Cezaevi ziyaretleri sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde gerçekleştirilecek.

4 gün olarak düzenlenen açık görüş kapsamında, mahkumlar 24 Nisan Pazartesi günü de aileleriyle görüşebilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) pek çok hizmeti Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz devam edecek.

Bayram boyunca taleplerin iletilebilmesi için 24 saat boyunca “Alo 185 Çözüm Hattı”nın devrede olacak. Zabıta denetimleri de devam edecek. Gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehanelerinin rutin denetimleri yapılacak.

Bayram süresince çöplerin rutin şekilde toplanacağı, ana arterlerdeki temizlik çalışmalarının sürdürülecek. LTB sınırları içerisindeki mezarlıkların, fuar alanında yer alan bayram yerinin temizliği de yapılacak.

Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılması gerekiyor.

Bayramda açık pazar yurttaşın hizmetinde olacak

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazar, bayramın üçüncü günü ( 23 Nisan Pazar) yine kurulacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram süresince bayram yeri oluşturulacak. Belediye Pazarı (bandabuliya) bayram süresince kapalı.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilecek. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı hatlar aranabilecek veya Whatsapp, Viber’dan mesaj atılabilecek.

Kiosk cihazlarından yükleme yapılabilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan abonelerin LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan yükleme yapabilecek. Su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi de bayram döneminde hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına 24 saat vatandaşa hizmet verecek. Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların idari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, kanalizasyon için 0539 101 84 25, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranmasını istedi.



Etkinlikler düzenlenecek

Girne Belediyesi hizmetlerini sürdürecek, 22-23 Nisan'da çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Girne Belediyesi de, ekiplerinin her iki bayramın da sorunsuz geçmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediyenin, 22-23 Nisan tarihlerinde Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.