‘Birlikte  hareket  ediyoruz’

Demokrat Parti (DP), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi başvurusunu yaptı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, başvuru öncesinde milletvekili adayları ve partililerle birlikte Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan Mahkemeler önüne yürüdü.

Ataoğlu, daha sonra Genel Sekreter Serhat Akpınar ile milletvekili adaylık başvuru evraklarını YSK’ya sundu.

Başvurunun ardından Mahkemeler önünde basına açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, üç yılı aşkın süredir seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, milletvekili adaylarını herhangi bir itiraz yaşanmadan birlik ve beraberlik içerisinde belirlediklerini söyledi.

“Ne mutlu bize ki milletvekili adaylarımızın belirlenmesinde veya sıralamasında hiçbir itiraz olmadan, birlik ve beraberlik içerisinde yine aynı birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ediyoruz.” diyen Ataoğlu, bunun Demokrat Parti ailesi için çok önemli olduğunu kaydetti.



