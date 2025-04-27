‘Birlikte mücadele edeceğiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Dünden Bugüne, Bugünden Yarına” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Paradise Park’ta önceki akşam gerçekleştirilen etkinlikte CTP Gençlik Örgütü, bugüne kadar gençlik örgütünde görev alan kişilerle bir araya geldi.

Etkinlikte ayrıca hayatını kaybeden gençlik örgütü üyeleri; Ahmet Yıldırım, Hüseyin Mehmet Karahan, Çağrı Miralay, Doğa Onat, Gökmen Özdenak, Orhun Oza, Hüseyin Luricinalı, Mehmet Toykan Yorgancı, Ali Gargınsu, Kenan Kurtdemir anıldı.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, milletvekilleri ve bazı partililer de katıldı.

“Bu gece aynı zamanda bir vefa gecesi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu fikri geliştirip kendilerini burada bir araya getiren CTP Gençlik Örgütü’ne teşekkür etti.

Erhürman, gecenin aynı zamanda bir vefa gecesi olduğunu belirterek, “Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak için de bir araya geldik. CTP’nin mücadele tarihi 1970’lere dayanıyor. Çocukluğumda hatırlıyorum, CTP hep gençlerin partisi olarak bilinirdi. İçine girdiğimiz yeni süreçte, yeniden çok sayıda genç arkadaşımın partide aktif hale geldiğini mutlulukla görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hayatını kaybeden gençlik örgütü üyelerini hatırlatarak, “Her zaman kalplerimizde yaşayacaklar. Mücadelemizde onların her zaman yanımızda yürüdüklerini hissedeceğiz.” dedi.

Barbaros: Örgüt, birliktelik ve mücadele demektir

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ise, hayatını kaybeden örgüt üyelerini andı ve örgütlülüğün önemine dikkat çekti.

Örgütün, birliktelik ve mücadele demek olduğunu belirten Barbaros, CTP Gençlik Örgütü’nün 1990’larda temellerinin atıldığını, o yıllardan bugüne mücadelenin büyüyerek devam ettiğini kaydetti.

Barbaros, “Kıbrıs’ta barışı sağlamak ve mücadeleyi ilerletmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini” de söyledi.