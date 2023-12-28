Yazık oldu Sudem’e

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş bir olay daha yaşandı. Henüz 16 yaşındayken yurt dışında yaşayan babasının yönlendirmesiyle yüksek miktarlarda uyuşturucu satışı yapan ve şu anda 18 yaşında olan Sudem Önsal, bundan sonraki 7 yılını cezaevinde geçirecek. Derslerinde oldukça başarılı olan ve liseyi birincilikle bitiren Sudem’in, gencecik yaşında böylesi ağır bir cezayla karşı karşıya kalması büyük bir üzüntü yarattı.

Sudem’in babasının İngiltere’den sehpa ayakları içerisine koyup gönderdiği uyuşturucunun satışına ve dağıtımına yardım eden emekli polis Mehmet Sambar ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sudem’den yüksek miktarda eroin alan İbrahim Özyüksel 4, uyuşturucu satışında rol almayan ve sadece içici olduğu belirtilen Aktan Naim Yıltan ise 5 yıl hapse mahkum edildi.

Babası yönlendirdi ama…

Sanıklar hakkındaki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.

Ağır ceza heyeti başkanı, bir kilo 803 gram eroin, 901 gram metefetamin ve 2 bin 500 adet MDMA hap alma, verme ve tasarrufu suçlarından mahkum edilen 18 yaşındaki Sudem Önsal’ın yurt dışında olan babasının direktifi ile KKTC’de uyuşturucu satışı yaptığını söyledi.

Başkan, Önsal’ın suç tarihinde 16 yaşında olduğunu, babasının yönlendirmesi ile söz konusu suçları işlese de uyuşturucu madde satışının kötü ve suç olduğunu bilecek zekada olduğunu dile getirdi.

Suç olduğunu biliyordu

Başkan, okul birincisi olan Önsal’ın babasıyla whatsapp mesajlaşmaların incelediklerini, uyuşturucu satışı ve para alışverişiyle ilgili mesajlar olduğunu gördüklerini açıkladı.

Başkan, “Okul birincisi olan, başarılı bir kişinin yaptığı işin kötü ve suç olduğunu bilecek kapasitede olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca mesajlara bakıldığında babası tarafından yönlendirilse de bir zorlama olmadığına kanaat getirdik” dedi.

Anne-baba firarda

Başkan, Önsal’ın uyuşturucu satışı yaptıktan sonra elde edilen parayı annensin hesabına yatırdığını dile getirdi.

Başkan, sanığın annesinin de babasının da uyuşturucu suçlarından arandığını, ikisinin de yurt dışında olduğunu belirtti.

Başkan, sanık Aktan Naim Yıltan’ın Önsal’ın arkadaşı olduğunu, uyuşturucu temininde veya satışında rol almadığını, ancak tüm olanları bildiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı, sanık İbrahim Yüksel’in ise 285 gram eroin alma ve tasarrufu suçundan mahkum edildiğini, satışta rol almadığını belirtti. Başkan, sanık başkalarına uyuşturucu temin etmediğini ancak tasarruf ettiği miktarın fazla olduğunu söyledi.

Suç ortağına 12 yıl

Başkan, sanık Mehmet Sambar’ın Sudem Önsal’ın yurt dışında bulunan babası Kaan Taşkent Önsal’ın sehpa içerisinde ülkeye gönderdiği uyuşturucu maddeleri iş aletleriyle çıkardığını söyledi. Başkan, sanığın ayrıca 100 adet uyuşturucu hapı bir şahsa sattığını açıkladı. Sanığın suç tarihinde 40 yaşında olduğunu, psikiyatrik sorunlardan dolayı malulen polisten emekli olduğunu kaydeden Başkan, suçun içeriğini bilecek yaşta ve olgunlukta olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı, tüm sanıkların suçtaki rolüne değindikten sonra Sudem Önsal’ı 7 yıl, Aktan Naim Yıltan’ı 5 yıl, İbrahim Özyüksel’i 4 yıl, Mehmet Sambar’ı ise 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.