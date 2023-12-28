Akel lideri de katıldı

Abdullah SUİÇMEZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla 53’üncü yaşını kutladı.

Hidden Garden’da dün akşam gerçekleştirilen resepsiyonda duygulu anlar yaşandı.

CTP’nin kutlama etkinliğine 2‘nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ,eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, belediye başkanları ve partiye gönül verenler katıldı.

Rum siyasi parti AKEL lideri Stefanos Stefanu’nun da eşiyle birlikte katıldığı etkinlikte

Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, konukları kapıda karşıladı.

Erhürman: Hepimiz 53 yaşındayız

Gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Talat, Soyer, Yorgancıoğlu, Kalyoncu, milletvekillerini, belediye başkanlarını, eski genel sekreterleri sahneye çağırdı.

Erhürman, “birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla pastayı kesti.

CTP’nin 53 yaşında olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Ben de 53 yaşındayım, Her CTP’li, genç olsun, yaşlı olsun, bugün 53 yıllık deneyimini beyninin tüm kenarlarında taşıyor” dedi.

Erhürman, “Sevgili Ahmet Mithat Berberoğlu, kurucu başkanımız da bugün 53 yaşında. Özker Hocamız da 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat da 53 yaşında. Hepimizin Ferdi abisi, Ferdi Sabit Soyer de 53 yaşında. Sevgili Genel Başkanımız Özkan Yorgancıoğlu, o da 53 yaşında. Tanıyanın, tanımayanın efsanesi, Naci abisi, efsanevi Genel Sekreterimiz Naci Talat Usar da bugün 53 yaşında” ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye aşık olan, sevdalı olan herkesle birlikte bu yolu birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ara seçimlerde CTP’nin birinci parti olduğunu hatırlatan Erhürman, “İyi ki birlikteyiz, iyi ki yoldaşız. İyi ki bu adaya hep birlikte aşığız. İyi ki doğdun CTP, iyi ki 53 yıl varsın” diyerek sözlerine son verdi.

Akansoy: CTP hep umudu canlı tuttu

Genel Sekreter Asım Akansoy, “Bir inancın yüceliğinde bulduk biz CTP’yi, Bir kavganın güzelliğinde sevdik” ifadelerini kullandı. Toplumda umutsuzluğu yaymaya çalışanlara karşı CTP’nin hep umudu canlı tuttuğuna dikkat çeken Akansoy, “Yorulan, umutsuzluğa kapılan insanlarımız oldu elbette, yolda giderken biz onlara da el verdik, omuz verdik” dedi. “Yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yol birlikte yürünecek” diyerek omuz omuza mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Akansoy, bu toplumu yok farz edenlere karşı, “Biz varız” denilecek bir dönemde olunduğunun altını çizdi. 53 yılın kolay geçmediğine dikkat çeken Akansoy, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi. Akansoy, CTP’nin 53’üncü yaşını kutlayarak sözlerini sonlandırdı.



Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 09:24