27 bin doları cebe indirdi

Çalıştığı kuyumcu için ülkeye gümrüksüz olarak soktuğu pırlantaları satarak, paranın bir kısmını cebine atan şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Duruşmada zanlının Türkiye’den çalıştığı kuyumcu için ülkeye gümrüksüz olarak getirdiği 17 pırlantayı başka bir kuyumcuya sattığı belirtildi. Zanlının satıştan elde ettiği 37 bin doların 10 bin dolarını iş yerine verdiği, geri kalan 27 bin doları çaldığı açıklandı.

Şikayet iki ay sonra yapıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Volkan Yılmaz’ın

2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalıştığı kuyumcuya ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğunu söyledi.

Polis, zanlının pırlantaları Lefkoşa'da bir kuyumcuya 37 bin dolar karşılığında sattığını belirtti. Polis, zanlının satıştan aldığı paranın 10 bin dolarını çalıştığı kuyumcuya verdiğini, 27 bin doları ise çaldığını açıkladı.

Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, satılan pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

