Bitmeyen çile

KKTC’de akaryakıt fiyatlarının son 10 günde üç kez indirilmesi ve Euro’nun TL karşısında artması, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinin daha da artmasına yol açtı.

Özellikle arabalı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan kapısı ile Beyarmudu kapısı dün yine aşırı bir yoğunluk yaşadı.

Muhaceret görevlileri nefes almadan hizmet verdiği halde güneyden kuzeye geçişlerde uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Rumların yanı sıra güneye giden ve dönüş yapan Kıbrıslı Türkler de bunun artık bir çileye dönüştüğünü belirterek her iki tarafın yetkililerine çözüm çağrısı yaptı.

Rum polisinin dün zaman zaman herhangi bir kayıt yapmadan geçişleri hızlandırması dikkat çekti.

İlker Edip barikatı denetledi

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip dün barikata giderek inceleme yaptı. Diyalog’a konuşan Başkan Edip, kısa bir süre sonra barikatta genişletme çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Geçişlerde, özellikle hafta sonu ve iş çıkış saatlerinde büyük çile yaşandığını belirten Edip, tadilat çalışmalarının bu hafta başlayacağını ve tadilat süresince geçişlerdeki yükü azaltmak adına batı geçiş noktasının, Pile’de yaşayan Türklerin geçişine açılması için de İngiliz yetkililer ile temasa geçtiklerini açıkladı. Edip, İngiliz yetkililerden olumlu bir cevap beklediklerini sözlerine ekledi.