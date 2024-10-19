Bitsin artık

Meclis Başkanlığı için Ulusal Birlik Partisi tarafından 4’üncü aday olarak gösterilen milletvekili Ziya Öztürkler ilk 4 turda salt çoğunluğun desteğini alamadı.

Meclis Genel Kurulu kısa bir aranın ardından 5’inci tur oylamaya geçti.

Bu kez Öztürkler için 26 kabul, 23 de ret oyu kullanıldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Öztürkler’in seçimi kazandığını söylerken, 3 oy pusulasında çifte mühür olması nedeniyle CTP’li vekiller buna tepki gösterdi.

Genel kurul salonunda yaşanan tartışmalar üzerine oturuma uzunca bir süre ara verildi.

UBP ve CTP grupları ayrı ayrı toplanırken, hukukçulardan görüşler alındı.

Uzun süren toplantıların sonucunda CTP’nin, Meclis Başkan Yardımcılığı için aday göstermeyeceği bildirildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Öztürklerin seçimi kazandığını ve ortaya çıkan sonucun mahkemeye götürülemeyeceğini iddia etti.

İlk tur: 23 kabul, 23 ret

Günlerdir ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.10’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanlığı seçimi için toplanan genel kurulda, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı

milletvekili Ziya Öztürkler için oylama yapıldı.

Genel Kurulda yapılan ilk tur oylamada, Öztürkler 23 kabul, 23 ret, 3 geçersiz oyla başkanlığa seçilmedi.

Oturumda 49 milletvekili oy kullanırken CTP Milletvekili Asım Akansoy yurt dışında olduğundan toplantıya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu sonucun ardından oturuma 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

İkinci tur: 24 kabul, 23 ret

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda verilen ara ardından oturum yeniden açıldı. Oturumda, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı için ikinci tur oylama yapıldı. Öztürkler için yapılan ikinci tur oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Öztürkler, salt çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci turda da seçilemedi.

Üçüncü tur: 25 kabul, 23 ret

Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler için Genel Kurul’da yapılan üçüncü tur oylama da sonuçsuz kaldı.

Öztürkler için 25 kabul, 23 ret, bir geçersiz oy kullanıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dördüncü tur oylamaya geçildi.

Dördüncü tur: 25 kabul, 23 ret

Öztürkler için Genel Kurul’da yapılan dördüncü tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadı. Öztürkler için 25 kabul, 23 ret, bir geçersiz oy kullanıldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, oturuma 10 dakika ara verdi.

Beşinci tur: 26 kabul, 23 ret

Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler için Genel Kurul’da beşinci tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni Meclis Başkanlığı'na Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler'in seçildiğini açıkladı.

Töre: Öztürkler kazandı

Tutanak sonuçlarını açıklayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, beşinci tur oylamada Ziya Öztürkler’in 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçildiğini belirtti.

Oturuma 10 dakikalık ara verdiğini söyleyen Töre, aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısı'nın seçileceğini kaydetti.

Muhalefet milletvekilleri 3 pusulaya itiraz etti

Meclis'teki resmi seçim sonuç açıklanmadan önce muhalefet milletvekilleri 3 ayrı oy pusulasına itirazda bulunarak, bu pusulaların fotoğraflarını basınla da paylaştı, Genel Kurulda sesler yükseldi.

İtiraz ettikleri pusulalarla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Ongun Talat, 14 tur oylamada çift mühür yokken, son oylamada 3 pusulada birden fazla mühür bulunduğunu, bunun gizli bir işaret ve hile anlamına geldiğini ileri sürerken, CTP milletvekili ve Meclis Divanı üyesi Devrim Barçın, oy pusulalarının değerlendirmesi için divanı toplantıya çağırdığını açıkladı.

UBP ve CTP milletvekilleri grup toplantısı yaptı

Başkanlık divanını seçmek için toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturuma verilen aranın ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri grup toplantısı yaptı.

11 gün sürdü

7 Ekimden bu yana 11 gündür süren Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde sırasıyla Zorlu Töre, Kutlu Evren, Zorlu Töre ve Ziya Öztürkler için Genel Kurul’da 15 kez sandık kuruldu, milletvekilleri 15 kez oy kullandı.

