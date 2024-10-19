İhbar işe yaradı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yapan Nijeryalı Olamide Mulfeula Ewenla ile Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı Ewenla’nın 8 gram hintkenevirini 12 ayrı paket haline getirdiği, 5 paketini 4 bin liraya sattığı açıklandı. Zanlı Ewenla’nın piyasaya sattığı uyuşturucuyu ise Ukwuagu’dan temin ettiği belirtildi.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Ekim 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Olamide Mulfeula Ewenla’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 4 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 600 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla 8 gram olarak 6 bin TL’ye Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’dan aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının 8 gram uyuşturucuyu 12 ayrı foil kağıdında sarıp paket haline getirdiğini, 5 paketini Lefkoşa’da bir şahsa 4 bin TL’ye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun aynı gün Göçmenköy’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Ukwuagu’nun üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 12 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

140 gram aldı, çoğunu sattı

Polis memuru, Ukwuagu’nun ifadesinde 140 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını Ewenla’ya, 92 gramını başka bir şahsa verdiğini, cebinde ve evinde bulunan toplam 40 gram uyuşturucunun da satın aldığı 140 gramdan arta kalan miktar olduğunu söylediğini açıkladı.

Polis memuru, Ewenla’nın da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu açıkladı. Ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

