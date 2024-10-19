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Para tahsilini de bilmiyoruz

Kayıt yaptırmak için İskele’deki tapu dairesine giden yabancılar hizmetlerin yetersizliğinden şikayet ediyor

Para tahsilini de bilmiyoruz
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Hüseyin ÇİÇEK

   Kuzey Kıbrıs’tan mülk alan yabancılara 1 Kasım’a kadar tapu kaydı şartı getirilmesi nedeniyle İskele’deki tapu dairesine akın eden yabancılar hizmetlerin yetersizliğinden yakınıyor.
   Personelin yetersiz olması ve diğer bürokratik işlemler nedeniyle sıkıntı yaşayan yabancılar, ilgililerin bu konuya el atmasını bekliyor.
   Diyalog muhabirine konuşan bölge avukatlarına göre; çanta dolusu para ile tapu dairesine giden yabancılar, yaşanan izdiham yüzünden KKTC yetkililerine ağır eleştiriler yöneltiyor. KKTC bütçesi açısından büyük önem taşıyan tapu dairelerinin daha verimli hale getirilmesini isteyen avukatlar “para toplamasını dahi beceremiyoruz” diyor.

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 1 dakika Önce

Hökümet karar alır ama uygulanabilirliligi aklına bile gelnez! Akıl bu kadar. Yapacak birşey yok.

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