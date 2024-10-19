Para tahsilini de bilmiyoruz

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’tan mülk alan yabancılara 1 Kasım’a kadar tapu kaydı şartı getirilmesi nedeniyle İskele’deki tapu dairesine akın eden yabancılar hizmetlerin yetersizliğinden yakınıyor.

Personelin yetersiz olması ve diğer bürokratik işlemler nedeniyle sıkıntı yaşayan yabancılar, ilgililerin bu konuya el atmasını bekliyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge avukatlarına göre; çanta dolusu para ile tapu dairesine giden yabancılar, yaşanan izdiham yüzünden KKTC yetkililerine ağır eleştiriler yöneltiyor. KKTC bütçesi açısından büyük önem taşıyan tapu dairelerinin daha verimli hale getirilmesini isteyen avukatlar “para toplamasını dahi beceremiyoruz” diyor.