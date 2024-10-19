Yargı ve deport

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Torkwase Stephanie Mngor uyuşturucu operasyonunda, Abdulhafız Olamileka Süleyman giriş-çıkış belgesi almaya muhaceret dairesine gidince, Bangladeş uyruklu Ahmet Raju ise yol yürürken devriye gezen ekipler tarafından tespit edildi.

Tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Süleyman ile Mngor öğrenci izinlerini yenileyemediklerini, bir şans verilmesi halinde muhaceret izni çıkarabileceklerini söyledi. Zanlı Rahu ise 58 günlük cezasını ödeyip, ülkede kalmak istediğini dile getirdi.

Uyuşturucu operasyonunda kaçak yakalandı

Mahkemede olguları aktaran polis, Torkwase Stephanie Mngor’un 17 Ekim 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Yakut Sokak’taki bir ikametgahta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan arama neticesinde konu ikametgahta kalan Torkwase Stephanie Mngor’un yapılan muhaceret kontrolünde 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 323 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Giriş-çıkış belgesi almak isterken tespit edildi

Polis, Abdulhafız Olamileka Süleyman’ın 17 Ekim 2024 tarihinde saat 11.43 sıralarında Lefkoşa'da Muhaceret Şubesine giriş-çıkış dökümlerini almak için geldiği esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde Süleyman’ın KKTC'ye 21 Ekim 2020 tarihinde öğrenci olarak geldiğini, öğrenci izninin 30 Ekim 2023 tarihinde bittiğini ve o tarihinden itibaren toplamda 323 gün KKTC ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Yolda yürürken şüphe ele verdi

Polis, zanlı Ahmet Raju’nun ise Alayköy Sanayi bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, yaya olarak yürürken tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde çalışma izninin 20 Ağustos 2024 tarihinde iptal edildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının 20 Ağustos 2024 tarihinden beri 58 gündür ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Polis, zanlının 30 günlük ön izinle ülkeye giriş yaptığını, çalışma izni iptal edilmesine rağmen yasal işlem yapmadığını belirtti.

Polis memuru, tutuklanan zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı. Polis memuru, İçişleri Bakanlığından da zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin teyit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tümü cezaevinde

Mahkemede söz alan Süleyman ile Mngor öğrenci izinlerini yenileyemediklerini, bir şans verilmesi halinde muhaceret izni çıkarabileceklerini söyledi. Zanlı Rahu ise 58 günlük cezasını ödeyip, ülkede kalmak istediğini dile getirdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.