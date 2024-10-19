Çevredeki denizciler kurtardı

Ülke genelinde önceki gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Girne Turizm Limanı'nda bir tekne alabora oldu. Teknede mahsur kalan bir kadın ve bir erkek Yat işletmecisi Faik Gencer ve çevreki denizcilerin çabasıyla kurtarıldı.

Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gencer, şunları belirtti:

Daha önce bir kişi diye duyurduğumuz teknede kurtarma başlayınca 2 kişi olduğu görüldü. Kadın baygın vaziyette bulunurken, her ikisi kurtarıldı.”

