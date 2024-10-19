Halk gerilim değil hizmet istiyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen siyasi krizlerden ve meclis çatısı altında yaşanan gerilimlerden rahatsızlık duyan vatandaşlar, siyasete olan güvensizliğin arttığını söylüyor.

Ülkenin gerilime değil, hizmete ihtiyaç duyduğunu belirten vatandaşlar, siyasilerin bu gerçeği dikkate alarak, sorunlarla ilgilenmesini talep ediyor.



Ne dediler?..

Nazım Basmacı

“KKTC siyasilerine oldum olası hiç güvenmedim. Siyasi zihniyetler güzel değil. Güzel olsa çok daha farklı bir ülke olacaktı. Kıbrıs’ta yaşanan savaş sonrasında Rumlar 50 yıl ileri, biz ise 50 yıl geri gittik. Siyasi partiler kendi çıkarları ve yandaşlarının çıkarları için çalışıyor. Halk için bir şey yapsalardı bugün ülke olarak çok daha farklı bir yerde olacaktık. Bu ülke zihniyetler değişirse düzelir. Mecliste İngiltere krallığı gibi bir sistem uygulanıyor. Babadan oğula geçen siyaset sürdürülüyor. Ayrıca mecliste tecrübeli olan büyük siyasilerimiz var ancak onların artık mecliste olmaları yerine gençlere siyaseti bırakmak adına evlerine gidip torunlarını sevmeleri lazım. 66 sene önce doğduğumda çevremdeki gelişim ne ise bugün hala aynıdır. Ne sağlık düzeldi ne eğitim düzeldi ne de başka bir alan. O nedenle meclis gençleşmediği sürece bu ülke ileriye gitmeyecektir.”

Umut Türe

“Ülkede siyasilere özellikle mecliste son yaşananlarla birlikte güvenimizi tamamen bitirdik. Ülkeyi düzeltmek mümkündür. Gerçekten ülkesini seven siyasiler var ve ben inanıyorum ki onlara imkan verilirse bu ülke daha güzel yerlere gelecektir. Bir an önce erken seçime gidilmelidir. Özellikle son meclis kürsüsünden 23 sayısının 25 sayısından büyük olduğunun savunulması bize erken bir seçimin şart olduğunu gösteriyor. Erken bir seçim olmalı ve bu seçime gidilirken yeni bir oluşuma da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ali Pilli ve Hasan Taçoy’un yeni bir parti kurma çalışması içerisinde olduğunu duyuyoruz. Ancak gerçek anlamda ülkenin yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı vardır.”

Tevfik Kastanbollu

“KKTC’de hiçbir siyasiye güvenmiyorum. Yıllardır aynı siyasiler ve hiçbir değişiklik yoktur. Yaptıkları hiçbir icraat da yoktur. Halkın yüzde 51’inin oyu ile kazanmış bir hükümet var ve başarılı olamıyor. Bu ülkenin düzeleceğine yönelik inancımı kaybettik. Çocuklarımızı okutup elimizle göçe yolluyoruz. Ülkede artık hiçbir umudumuz kalmadı.”

Emine Hammal

“KKTC’de hiçbir siyasiye güvenim kalmadı. Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar o nedenle memnun değilim. Ne belediyeden ne hükümetten memnun değilim. Bu ülkede yaşanan olumsuzlukların düzeleceğine yönelik hiçbir inancım kalmadı.”

Sevilay Erkanat

“KKTC’de siyasilere güvenimiz yoktur. Ülke sorunlarıyla ve yaşlılarla kimse ilgilenmiyor. Halkın sorunları ile daha çok ilgilenmeleri gerekiyor. Ülkede çok sorun var ve bu sorunların üzerine düşerlerse düzelebileceğine inanıyorum. Ülkede bir erken seçim veya seçim olursa kesinlikle yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır. Sanırım yeni bir oluşumun ülkenin başına geçmesi ile daha iyi bir yere ulaşabiliriz.”

Mehtap Arslan

KKTC’de siyasilere kesinlikle güvenmiyoruz. Biri iyi görünür seçilir sonrasında da yolsuzluklar sahtelikler çıkıyor ve güvenimiz sarsılıyor. Ülkede yaşananlara baktığımızda bu ülkenin düzeleceğine de inancım yoktur, çünkü balık baştan kokar. Bu ülke çoktan batmıştır. Söz verdikleri hiçbir işi adil bir şekilde yapamadılar. Ben bu ülkenin siyasetine olan güvenimi 19 yaşımda kaybettim.”

Belgin Demirel

“KKTC siyasilerine hepsi değil ancak çoğuna güvenmiyorum. Verdikleri sözleri tutmadıkları ve meclis oturumlarına düzenli katılmadıkları için güvenmiyorum. Bu ülkede yaşananlar elbette ki düzelir. Biz seçmenler olarak dürüst ve çalışkan siyasileri seçersek bu ülke düzelir diye inanıyorum. Bir seçime gidilirse de bunun için mevcut partilerle de gidilebileceğine ancak yeni bir oluşumla da gidilebileceğine inanıyorum.”