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Motor yarışı yapılacak

Doğancı- Cengizköy yolu yarın trafiğe kapatılacak

Motor yarışı yapılacak
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Doğancı- Cengizköy yolu yarın yapılacak motor yarışı nedeniyle 09.00-18.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenleyeceği drag yarışı pazar günü 09.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
Buna göre, söz konusu saatler arasında, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasında kalan güzergahı (4-5 kilometre) çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.
Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen sürücülerin ulaşımı Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.
Polis, bahse konu güzergahı kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
 

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