Büyük zarar

KKTC’de son bir haftada 4 yangın çıktı. Yangınlar sonucu 4 milyon 625 bin TL'lik zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebeplerinin, “elektrik kaynaklık kısa devre, güneş ışınlarından ısınan çakmağın patlayarak kuru otları tutuşturması ve arı kovanlarında güve oluşmaması için buzdolabı içerisinde yakılan kükürttün alevlenmesi” olduğu belirtildi.

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü yaptığı açıklamada yangın tedbirlerini bir kez daha hatırlattı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik telleri üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayıp bildiriniz.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.”

