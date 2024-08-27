Bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da bir şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Suçla bağlantılı bir kişinin ise arandığı açıklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların tespit edilerek, 25 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, her iki zanlının da itiraf içerikli ifade verdiklerini söyledi.

Polis memuru, mesele kapsamında aranan bir şahsın da tespit edildiğini, söz konusu kişi hakkında tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, henüz bulunmayan eşyalar olduğunu da ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.