Vatandaş memnun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yıllarca kullanılan ve yıpranan plastik çöp konteynırları, demir çöp konteynırları ile değiştirildi. Gazimağusa halkının uzun zamandır şikâyetlerine neden olan ve yıpranarak çürüyen eski çöp konteynırlarının yenilendiğini Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay duyurdu.

Uluçay Facebook hesabında yaptığı açıklamada “Belediyemizin temizlik birimi yıllardır yıpranan ve kötü durumda olan plastik çöp konteynerleri yerine yeni demir çöp konteynerlerini sokaklarımıza yerleştirmeye başladı. Ekiplerimiz görevini layıkıyla yaparken özellikle çevreyi temiz tutmak konusunda vatandaşlarımızın da şehrimize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu konuda çöp konteynerlerimizin üzerine yazdığımız “Temiz Düşün” sloganı bize göre çok anlamlı” ifadelerine yer verdi.

