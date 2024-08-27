Önce tedavi olacak

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda yayaya çarptıktan sonra kaçan, yapılan soruşturma sonucu 10 gün sonra tespit edilerek tutuklanan sürücü Münevver Gürler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra kazada hasar gören aracını tamir ettirdiği ortaya çıktı.

Lefkoşa Türk Belediyesinde Trafik Şubesinde çalışan zanlının psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Zanlının ehliyetine el konulurken, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kontrolden geçirilmesine, gerekirse yatılı tedavi görmesine karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun kenarında yürüyen Muhammed Abdullah’a bir aracın çarptığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan yayanın yol kenarında bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra yol içerisine düştüğünü ifade etti.

Polis, Muhammed Abdullah’ın kaza yerine gelen 112 ambulans ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, kazaya neden olan plakası meçhul aracın sürücünün ise olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis, yayanın sol kürek kemiğinde kırık oluştuğunu ancak yapılan tedavisinin ardından 14 Ağustos 2024 tarihinde taburcu edildiğini kaydetti.

10 gün sonra yakalandı

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucunda 22 Ağustos 2024 tarihinde yayaya çarpan aracın plakasının GY 322, sürücüsünün ise Münevver Gürler olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, kazadan 10 gün sonra tespit edilen zanlının 23 Ağustos 2024 tarihinde tutuklandığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aracında kazadan dolayı oluşan hasarı tamir etmek için makiniste gittiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesinde Trafik Şubesinde çalıştığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Psikolojik sorunları var

Zanlının avukatı ise ailevi sorunlardan dolayı müvekkilinin zor zamanlardan geçtiğini, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise doktor kontrolünden sonra bir teminat şartı belirlenmesini talep ederken, soruşturma memuruna sorular yöneltti.

Savcı kusurun kimse olduğunu sorunca, polis kusurun yüzde yüz zanlıda olduğunu söyledi. Savcı, zanlının trafikte tehlike arz edip etmediğini de sordu.

Polis memuru, zanlının trafikte tehlike arz ettiğini söyledi.

Bunun üzerine savcı, davaları görülünceye kadar zanlının ehliyetinin iptal edilmesini de talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına, uygun görülürse Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görmesine, ayrıca davaları görülünceye kadar ehliyetinin iptal edilmesine emir verdi.

