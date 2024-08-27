Madalyonun diğer yüzü

Kıbrıs Rum Yönetimi, kuzeydeki Rum mülklerinin yabancılara satıldığını öne sürerek, 3 kişiyi tutuklarken; güneydeki Türk mülkleri üzerinden ciddi vurgunların yapıldığı ortaya çıktı. Cyprus Mail gazetesi; Larnaka’nın en gözde sahil şeridi Mackenzie’de Türk mülklerini yılda 500 Euro gibi komik bir rakamla devletten kiralayan Rumların, daha sonra ayda 4 bin Euro’ya yabancılara kiraladıklarını yazdı.

Mackenzie sahilindeki Kıbrıs Türk mülklerinin kullanıcısı olduğunu iddia eden bir grubun, Rum İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak, duyulan hayal kırıklığını ortaya koyduğu belirtildi. Kuzeyde mülk bırakmış Rumlardan oluştuğu anlaşılan söz konusu grubun açıklamasını yayınlayan Cyprus Mail, önlem alınmaması halinde yargıya gidileceğini duyurdu.

Larnaka Mackenzie grubunun açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bu mülklerin asıl faydalanıcısı olmamıza ve 2017 yılından bu yana sabırla yeni anlaşmaların imzalanmasını beklememize rağmen, müzakerelere katılmak veya yeni anlaşmalar imzalamak için resmi bir davet almadık. Tam tersine, bakanlığın bazı durumlarda hiç mülteci statüsüne sahip olmayan kişilerle yeni anlaşmalar imzalama planlarına ilişkin basında çıkan haberleri endişeyle takip ediyoruz.

Artık ikinci kez mülteci olma ihtimaliyle karşı karşıyayız. Hoşgörümüzün sınırları vardır ve devletten gerekli garanti ve teminatları almazsak haklarımızı korumak için her türlü yasal yola başvurmaktan çekinmeyiz."

Türklerin tepkisi

Larnaka’nın en zengin bölgesi olan Mackenzie’de mülkü bulunan çok az sayıda Kıbrıslı Türkün, bir süre önce mülkün iadesi veya tazminat talebiyle Rum mahkemelerine başvurduğu, ancak herhangi bir yanıt alınamadığı biliniyor.

Kuzeyde Rum mülkü kullananlar ise, güneydeki mülkünün iadesi veya tazminatı için Rum mahkemesine başvuru yapamıyor.



